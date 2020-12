China laat opstijgmodule van Chang'e-5 op de maan neerstorten nadat ze haar werk heeft gedaan

De maanlander heeft vervolgens zo'n 2 kilogram rotsen verzameld, ook van onder het maanoppervlak, en die zijn dan overgebracht in de opstijgmodule. Die is dan met de rotsen opgestegen en heeft zich vervolgens automatisch gekoppeld aan de orbiter in een baan om de maan. Die automatische koppeling in een baan om de maan en op 380.000 kilometer van de aarde was een primeur en ook een huzarenstukje want er was een precisie van 5 centimeter voor vereist.



Vervolgens zijn de ongeveer 2 kilogram maanrotsen overgebracht in een terugkeermodule in de orbiter en zo'n 6 uur later werden de opstijgmodule en een adapter voor de koppeling afgestoten door de orbiter.

De orbiter, het 'moederschip', blijft voorlopig nog in een baan om de maan en zal een van de komende dagen de terugkeer naar de aarde aanvatten. Op een 5.000 kilometer van de aarde zal de terugkeercapsule zich dan losmaken van de orbiter en met een zogenoemde 'skip reentry', een maneuver waarbij de module eerst één keer terugkaatst op de atmosfeer, terugkeren naar de aarde.

Midden december zou de module moeten landen in Siziwang Banner in Binnen-Mongolië, met de eerste nieuwe maanrotsen sinds 1976.