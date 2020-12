Chuck Yeager (97), de piloot die als eerste ooit de geluidsmuur doorbrak, is overleden

Chuck Yeager diende als gevechtspiloot voor het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog en was volgens de legende toen al bekend voor zijn onverschrokkenheid en moed. Maar het zijn zijn prestaties als testpiloot in de jaren na de oorlog die hem in de Verenigde Staten bijna mythische roem opleverden.

Yeager had niet de juiste diploma's voor het astronautenprogramma van de NASA, dat toen volop in ontwikkeling was, maar hij trad toe tot een select clubje van luchtmachtpiloten, de zogenoemde test pilots. De VS wilde als eerste natie ooit de ruimte in en startte allerlei experimentele projecten op. De piloten testten onder meer straaljagers uit waarmee ze zo ver mogelijk van de aarde weg konden. Zij legden de basis voor de latere ruimtemissies van de VS.

Zo maakte Yeager deel uit van het geheime X-1-project, dat als doel had een toestel te ontwerpen dat sneller kon vliegen dan de snelheid van het geluid. In standaardomstandigheden is dat Mach 1 (ongeveer 1.125 kilometer per uur). Dan vlieg je sonisch. Ga je sneller, dan vlieg je supersonisch.