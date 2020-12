Circusartiest Johnny Ronaldo overleden, "iedere porie ademde zijn familiecircus uit"

Johnny Ronaldo had ook een groot hart voor wie het minder goed had. Ruim 50 jaar zette hij zich in Muizen in voor de Damiaanactie, die strijdt tegen lepra en tuberculose. Hij raakte als kleine jongen gefascineerd door de verhalen over pater Damiaan, vertelde hij bijna 3 jaar geleden aan Radio 2 Antwerpen, en in de jaren 60 leerde hij de Damiaanactie kennen.

Hij besloot dan om mee geld in te zamelen: "Ik was poppenspeler en maakte een afspraak met de Sint-Lambertusschool hier in Muizen. Zij gaven les over Damiaan en ik kwam poppenkast spelen. De kinderen brachten daarvoor elk 20 frank mee en ik speelde voor niets. Dan konden we zeggen dat 5 kinderen samen één melaatse genazen."

Zo'n 10 jaar geleden werd hij getroffen door keelkanker en verloor hij een stemband. Zijn gezondheid kreeg een zware klap. Het viel hem 3 jaar geleden dan ook heel zwaar, dat hij niet meer met de andere vrijwilligers van deur tot deur kon gaan om geld in te zamelen voor de Damiaanactie. Het zou zijn 50e keer zijn.