Krijg ik zeker mijn geld terug? Kan ik verlengen? 6 meest gestelde vragen over vakantievouchers

Ook na 20 juni hebben heel wat mensen hun pakketreis moeten annuleren omdat het land waar ze naartoe wilden een rode zone werd of omdat de organisator geen veilige omstandigheden kon garanderen.



Dan heb je normaal ook een voucher gekregen van de reisorganisatie. Wel belangrijk hierbij is dat deze vouchers niet gedekt zijn door het systeem van het Garantiefonds. Dus als je een voucher hebt liggen die uitgegeven werd na 20 juni, dan kan je die beter omzetten in een nieuwe pakketreis. Stel dat je de voucher laat liggen en het reisbureau gaat over kop, dan is die voucher niets meer waard. Heb je de voucher omgezet in een pakketreis, dan wordt die geboekte reis wel weer gedekt door het Garantiefonds Reizen. Want alle geboekte pakketreizen vallen onder het Garantiefonds Reizen.



Kan ik mijn geld terugvragen?



Ja. Je mag ook je geld terugvragen, je moet geen waardebon aanvaarden. Maar weet dat de terugbetaling lang op zich kan laten wachten. Koen Van den Bosch legt uit hoe dat komt. "Reisorganisatoren moeten zelf ook wachten op terugbetalingen van hun leveranciers. Denk dan aan luchtvaartmaatschappijen, hoteliers, chauffeurs, restaurantuitbaters, ... Die partners hebben het geld van de reisorganisator ontvangen van zodra de reis geboekt werd maar hebben het geld (nog) niet teruggestort toen de reis werd geannuleerd."

De reisorganisatoren zitten zelf dus in een lastige situatie. Daarom stellen velen hun klanten voor om de voucher wel te aanvaarden zodat je op een later tijdstip alsnog een nieuwe reis kan boeken.



Ik heb een voucher van een luchtvaartmaatschappij of hotel: wanneer krijg ik mijn geld terug?



Koen Van den Bosch is duidelijk: "Als je geen pakketreis hebt geboekt maar een los vliegtuigticket of enkel een verblijf, dan is je reservatie niet gedekt door het garantiefonds."

Als je de tickets of het verblijf hebt geboekt via een professionele reisorganisator, kan je via die weg wel een terugbetaling vragen. "De reisorganisator zal er alles aan doen om je te helpen om de terugbetaling in orde te maken. Dat is de meerwaarde van een professional. Die zal in jouw plaats achter de veren van de luchtvaarmaatschappij of hoteluitbater zitten", aldus Van den Bosch.

Als je de reservatie op eigen houtje hebt gedaan, dan sta je er ook alleen voor om de terugbetaling in orde te maken. "Het is niet zo dat die terugbetaling dan niet in orde zal komen. Maar het zal je meer moeite kosten", aldus Van den Bosch.