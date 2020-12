Verkozen Amerikaanse president Joe Biden wil oud-generaal Lloyd Austin benoemen tot minister van Defensie

De 67-jarige Austin is afkomstig uit de zuidelijke staat Alabama. Hij was de eerste zwarte generaal in het centrale commando (CENTCOM) van het Amerikaanse leger. Onder Barack Obama was hij tevens de hoogste militair tijdens de operaties in Irak, waar hij nog de opmars van terreurgroep IS meemaakte.



In 2015 werden er kritische vragen gesteld of hij het gevaar van terreurgroep niet te lang had onderschat. Hij ging na een carrière van 41 jaar het leger in 2016 met pensioen en vervulde daarna enkele functies in het bedrijfsleven.