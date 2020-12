Delphine Lecompte wordt de eerste museumdichteres van Brugge: "Het was een complete verrassing"

Je kent Delphine Lecompte misschien van de televisiequiz "De Slimste Mens Ter Wereld" of van haar columns in Humo. Ze is geboren in Gent, maar woont al meer dan 30 jaar in Brugge. Daar mag ze nu dus museumdichteres zijn. Je kan het vergelijken met een stadsdichter, maar dan voor musea. Het is de bedoeling dat Delphine Lecompte zich laat inspireren door de Brugse Musea en daarover een aantal gedichten schrijft.

Het was een complete verrassing voor haar: "Het is wel iets waar ik dankbaar voor ben. Het is de bedoeling dat ik 8 gedichten schrijf en dat ik me laat inspireren door 8 werken of 8 thema's in de musea. Die zal ik dan voordragen of ik verzin een act om die gedichten te brengen."

Het dichterschap past binnen de festivalreeks ‘Mind the Artist’ waarbij Musea Brugge in 2021 een jaar lang kunstenaars zal ondersteunen die extra hard getroffen worden door de coronacrisis.