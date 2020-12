Kunnen bomen zorgen voor betere landbouw? Dat wordt onderzocht in Herent

In Herent zijn vandaag bomen geplant bij landbouwvelden in het praktijkpunt landbouw van de provincie. De provincie en onderzoekers willen bekijken wat de gevolgen zijn van de combinatie bomen en veldgewassen. Sommige landbouwers hebben liever geen bomen rond hun veld. Toch werd dat eeuwenlang wel gedaan. Maar dan ging het vaak om windvangers zoals wilgen. "Nu willen we het ook met vruchtbomen uitproberen, die combinatie kan positief zijn voor landbouw en natuur", zegt gedeputeerde Monique Swinnen. "Het heeft voordelen, maar het moet goed opgevolgd worden en we moeten goed weten wat het effect is. Landbouwers moeten weten welke teelt bij welke boomsoort past."