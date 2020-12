Dodelijk treinongeval in Geel: moeder (37) steekt te voet spooroverweg over en wordt aangereden

Het ongeval gebeurde aan de overweg in de Stationsstraat in Geel, vlakbij het station. "De vrouw is met stevige tred de overweg overgegaan, terwijl de slagbomen gesloten waren", zegt burgemeester Vera Celis (N-VA). "Ze is dan aangereden door een trein en ze heeft dat spijtig genoeg niet overleefd." Volgens de burgemeester had de vrouw enkele kinderen die bij haar ex-man waren in Geel.

Het treinverkeer lag enkele uren stil door het ongeval. Op de betrokken trein zaten geen passagiers. Auto's konden de overweg wel op een veilige manier passeren.