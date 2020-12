Drukke tijden voor plantencentra: "Meer kerstbomen verkocht dan andere jaren"

Nu Sinterklaas weer naar Spanje is, is het traditioneel tijd om de kerstboom te zetten. Maar dit jaar zijn er veel mensen die met die traditie gebroken hebben en hun kerstboom al een hele tijd hebben staan. "Begin november hebben wij al de eerste, weliswaar neppe, kerstbomen verkocht", vertelt Lien Robberechts van Bloemen en Planten Robberechts in Meise aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Erna is die verkoop alleen maar gestegen. Op een gegeven moment dachten we zelfs dat we een tekort aan kerstbomen zouden hebben."

Dat het druk is, beaamt ook haar moeder Kristine Selleslagh. "Door corona dachten we dat het minder druk zou zijn, maar het is net het tegenovergestelde. We verkopen meer kerstbomen dan andere jaren. Veel meer mensen willen een boom. Mensen die andere jaren niet thuis zijn met kerst, maar nu wel, kopen nu ook een kerstboom", legt Selleslagh uit. "Dat heeft ook te maken met gezelligheid. In dit moeilijke jaar willen we het thuis extra gezellig maken."