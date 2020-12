Eeklo produceerde afgelopen jaar 30% meer groene energie dan nodig

Maar het is niet omdat de stad 30 procent meer elektriciteit produceert dan nodig, dat die elektriciteit zomaar overschiet: “In theorie hebben we inderdaad 30 procent te veel energie”, legt D”Haeseleer uit. “Maar in de praktijk verdwijnt alles in de grote pot van Vlaanderen. Dat wil zeggen dat als de kerncentrales zouden stilvallen, wij net zoals alle andere steden en gemeenten zonder elektriciteit zouden kunnen vallen."

"We hebben daarom aan de federale minister van Energie gevraagd om in de toekomst rekening te houden met steden en gemeenten die investeren in hernieuwbare energie. Ze zouden zulke steden bijvoorbeeld kunnen belonen door het percentage hernieuwbare energie te laten meetellen in de berekening van het afschakelplan”, aldus D’Haeseleer.