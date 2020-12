Infectiologe Erika Vlieghe geëerd met de Gouden Penning

Sinds het begin van de coronacrisis is infectiologe Erika Vlieghe betrokken bij de verschillende adviesorganen in ons land. Onder de voorlopige regering van Sophie Wilmès was ze voorzitter van de GEES (Groep van Experts belast met de Exit Strategie). Na de start van de regering De Croo werd ze aan boord gehaald in het recent opgericht coronacommissariaat. Ook in eerdere gezondheidscrisissen speelde ze al een leidende rol, zo werd ze eerder al aangesteld als ebolacoördinator.