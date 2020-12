Portefeuille kwijt? 1 op de 5 personen krijgt die niet (meteen) terug bij politie of gemeente

De Factcheckers namen de proef op de som voor Vlaanderen en selecteerden 50 - grote en landelijke - steden en gemeenten. Daar brachten ze met een verborgen camera een portefeuille binnen bij een overheidsdienst. Elke portefeuille was gevuld met 90 euro en prullaria als rekeningetjes, een haarelastiek of een sleuteltje. Er werd geen identiteitsbewijs toegevoegd. In totaal ging het om een som van wel 4.500 euro die over heel Vlaanderen werd verspreid.