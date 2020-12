Fietsersbond Dendermonde wil parking Oude Vest weg, stad wacht nog even: "Er komt ondergrondse parking in 2024" 

De stad gaat investeren in een ondergrondse parkeerruimte, waar plaats zal zijn voor 130 auto’s. Alleen zal die nieuwe parkeerruimte pas over enkele jaren klaar zijn. De auto's al vroeger verbannen, vindt Meremans geen verstandig idee. "Zonder alternatief 90 parkeerplaatsen schrappen in een winkelstraat, die al zo zwaar getroffen is door de coronagolf, betekent de doodsteek voor de handelaars. Dat gaan we dus niet doen." De nieuwe ondergrondse parking zal ongeveer 6 miljoen euro kosten en moet tegen 2024 klaar zijn.