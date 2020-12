Fotograaf Karl Vandewoestijne maakt reeks over leegte in restaurants en cafés

De horeca in België lag al bijna 6 maanden stil in 2020. Fotograaf Jo De Groote uit Boom deed een oproep aan collega’s uit alle provincies om de lege cafés en restaurants in hun buurt te fotograferen. West-Vlaming Vandewoestijne vond dat een goed idee en voegde er zijn eigen creativiteit aan toe.

“Hoe meer ik met dit project bezig ben, hoe meer de impact van de coronacrisis op die sector voor mij nu ook duidelijker wordt. Het is de bedoeling om de mensen daar bij te laten stilstaan”, zegt de fotograaf. Vandewoestijne heeft de ambitie om alle cafés en restaurants in zijn Lauwe te portretteren. “Momenteel heb ik er nu 10 gefotografeerd. Deze week staan er nog 5 op het programma. Er zijn er die ik nog niet heb kunnen bereiken. Ik hoop echt dat ik nog met hen kan afspreken tijdens deze lockdown. Want dat zou een uniek document van Lauwe opleveren.”

Een krachtige foto is die van de feestzaal “New Etropale”. “Dat is een zaal waar vooral feesten voor 65-plussers worden georganiseerd. Ik heb 13 lege stoelen op het podium gezet. Die geven weer hoeveel mensen daar technisch werkloos zijn, 13 dus. Ik passeer elke dag voorbij die zaal, maar ik had er nooit bij stilgestaan dat daar zoveel mensen nu geen werk meer hebben”, vertelt Vandewoestijne.

Een uniek beeld van zijn reeks vindt Vandewoestijne de foto die in “Café de club” is genomen “Zoiets zie je anders nooit op een foto. Een lege toog, de koelkasten open en een poes die baas is achter de toog”.