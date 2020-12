Gerechtspsychiater Roger Deberdt (91) uit Ieper is overleden

Deberdt werkte 50 jaar lang als gerechtsdokter. Hij was expert in meer dan 450 assisenzaken. De laatste zaak waar hij bij betrokken was, was het proces tegen Kim De Gelder, de man die 2 baby's en een begeleidster doodstak in een kinderdagverblijf in Dendermonde. Deberdt stond toen aan het hoofd van een groep experten die besliste dat De Gelder toerekeningsvatbaar was en dus wist wat hij deed toen hij de kinderen en begeleidsters aanviel.

Deberdt werd 91. Hij overleed vrijdag al, maar het nieuws raakte nu pas bekend.

Herbekijk onderstaande beelden uit het journaalarchief over het proces-De Gelder met een interventie van Roger Deberdt: