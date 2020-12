Gouverneur Jos Lantmeeters vraagt aandacht voor het welzijn van de Limburgers

De coronacrisis heeft veel leed veroorzaakt, maar toch wil de gouverneur niet pessimistisch klinken. "We moeten ons focussen op de toekomst, en daarbij is zeker het welzijn van de Limburgers belangrijk. Er moet meer aandacht zijn voor het sociaal en psychisch welzijn van de mens. Dat het goed gaat met de bedrijven is belangrijk, maar ik wil aan de provincieraadsleden toch ook vragen om het welzijn van de burgers in rekening te brengen."