Woning in Grimbergen fleurt al 20 jaar op met kerst: "Er zijn mensen die ons kaartjes of pralines sturen"

Mensen stoppen geregeld voor de deur van Christiane en Guy om een foto te maken van het jaarlijkse lichtspektakel. Het koppel was nog druk in de weer om nog allerlei spulletjes te installeren. "De lichtjes zijn allemaal geautomatiseerd", zegt Christine trots. "Het begint om 6u 's morgens tot 9u, en dan 's avonds van 15u30 tot 23u. We zijn er nu een weekje mee bezig."

Sterren, de kerstman, een kribbe met beelden... het is maar een klein gedeelte van de versiering. "Het is begonnen met enkele rendieren, en zo kwam er elk jaar wel wat bij. Maar dit jaar hebben we niks gekocht hoor, het mag nu stoppen", lacht Christine. "En we doen het voor de mensen, want er zijn weinig inwoners van Grimbergen die hun huis zo versieren." Het koppel merkt dat het veel mensen een plezier doet: "Er zijn mensen die ons een kaartje sturen, of die ons pralines brengen, het is niet te geloven", besluit Christiane.