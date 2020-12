Grootscheepse drugsactie in Bilzen en Genk: 5 mannen en 3 vrouwen gearresteerd

In Merem in Bilzen viel de politie binnen in een opslagplaats achter een huis. Daar vonden de speurders een cannabisplantage met 1.400 planten. Het water en de elektriciteit werden er afgetapt. Twee aanwezigen werden gearresteerd. Wat verderop viel de politie binnen op twee plaatsen in de Hasseltsestraat waar materiaal gevonden werd om een plantage op te zetten.

Bruno Coppin van het Limburgse parket: “Het is het resultaat van een onderzoek dat door de politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst werd gevoerd naar drugshandel. Vandaag zijn er huiszoekingen uitgevoerd met de steun van de lokale politie van Carma en de federale politie. In totaal 8 personen zijn hierbij gearresteerd. Er zijn ook 8 auto's in beslag genomen, 1 motorfiets en zo’n 60.000 euro aan cash.” Ook aan de Maastrichterpoort in Bilzen en in de Termienstraat in Genk werd een huiszoeking gedaan door de politie.