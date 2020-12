In Gingelom staat een kerstboom met warme wensen: “Hiermee willen we iedereen bedanken”

Momenteel hangt er al een tiental vlammetjes in de boom. In de brievenbus die de leden van Gezellig Gingelom dagelijks leegmaken, liggen de volgende wensen al te wachten. “Enkele leden hebben zelf ook een vlammetje gemaakt, om telkens een groep in de maatschappij te bedanken voor hun inspanning”, zegt Nadine. “Onze voorzitter deed dat bijvoorbeeld voor alle zelfstandigen en alle winkeliers. Een ander lid voor het zorgpersoneel. We willen ook alle mensen herdenken die recent zijn overleden aan het coronavirus in Gingelom.”