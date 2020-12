Een lockdownfeestje verklikken: asociaal of burgerplicht? "Zoals bij klokkenluiders loopt het meestal niet goed af"

In niet-coronatijden wordt verklikken sowieso door de meeste mensen afgekeurd. "Je moet al wel een heel slechte inborst hebben of er een zeker egoïstisch genoegen in scheppen om een ander een hak te zetten", zegt Weyns. Nu is dat anders. "Het kan zijn dat er zich nu in het hoofd van de verklikker een soort Griekse tragedie plaatsvindt, omdat er twee waardenstelsels botsen: de loyauteit tegenover de buurt en die tegenover de volksgezondheid."