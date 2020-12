Jean Bosco Safari brengt samen met band eerbetoon aan John Lennon die 40 jaar geleden vermoord werd

Vanavond mag Jean Bosco Safari ondanks het coronavirus nog eens op het podium staan. Hij geeft in het cultureel centrum van Merksem een optreden als eerbetoon aan John Lennon, het ex-lid van The Beatles dat op 8 december 1980 vermoord werd.



Safari speelt al verschillende jaren in de band “Imagine No Lennon”, die liedjes van de overleden muzikant covert. “Vorig jaar, toen de wereld nog coronavrij was, hadden we een plan bedacht om met de band dit eerbetoon in New York te brengen. Toen kwam corona en bedachten we een plan B”, aldus Safari. “We zullen het concert vanavond live spelen in het cultureel centrum van Merksem. Iedereen kan dat via een livestream op de facebookpagina van het cultureel centrum gratis volgen.”