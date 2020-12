Geen nieuwjaarszingen in Tremelo en buurgemeenten maar... "We kunnen kinderen leuk alternatief aanbieden"

In Tremelo en in de buurgemeenten is het de traditie dat kinderen met nieuwjaar aan de huizen in hun dorp aanbellen en een liedje zingen om de mensen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Maar met de huidige coronamaatregelen blijft dat verboden. "We willen een beperkte lightversie van het koeken- of nieuwjaarszingen mogelijk maken, en we kunnen dat coronaproof laten gebeuren, zegt burgemeester van Tremelo Bert De Wit.

"De kinderen kunnen in hun straat of in hun buurt, uiteraard in beperkte groepjes van maximaal vier mensen, voorbij de huizen gaan. Ze kunnen daar een koek of een snoepje dat daar voor hen klaarligt meenemen", gaat De Wit verder. "En het zou uiteraard fijn zijn dat ze in ruil daarvoor een kaartje of een leuke nieuwjaarwens in de plaats leggen of hangen." De details worden vandaag verder op het schepencollege besproken.