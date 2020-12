Krijgt Peter Maes STVV weer op de rails?

Peter Maes heeft een contract voor 2,5 jaar ondertekend. Hij zat sinds vorige zomer zonder werk nadat zijn contract bij Lommel in 1B niet werd verlengd. Eerder was Maes - zelf een ex-doelman - aan de slag als trainer bij Verbroedering Geel, KV Mechelen, Lokeren, Racing Genk en opnieuw Lokeren. Daar werd hij in oktober 2018 ontslagen nadat hij in verdenking was gesteld in de zaak rond van het voetbalschandaal Propere Handen.