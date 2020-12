Franse antiterreurparket eist levenslang voor twee verdachten in proces-Charlie Hebdo

Vijf jaar geleden werden in drie dagen tijd drie aanslagen gepleegd. Op 7 januari 2015 was de redactie van weekblad Charlie Hebdo het doelwit. De daaropvolgende dagen werd een agent doodgeschoten en was er een aanslag op een joodse supermarkt. Bij de aanslagen, die het begin van een golf van terreur inluidden in Frankrijk, vielen in totaal 17 doden.