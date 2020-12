Leveringsproblemen bij Bpost van de baan: "Bpost heeft gehandeld zoals het moet"

Afgelopen vrijdag heeft Bpost 660.000 pakjes thuis besteld, zegt De Sutter. Dat zijn er dus meer dan de 600.000 per dag van enkele weken geleden, toen Bpost had aangegeven wegens capaciteitsproblemen 5 procent van alle pakjes niet aan huis te kunnen leveren. Na de verontwaardiging daarover heeft het postbedrijf een tandje bijgestoken. In Wallonië verloopt de bedeling al twee weken normaal, in Vlaanderen en Brussels is dat zo sinds een week. "Bpost heeft gehandeld zoals het moet om de problemen aan te pakken", aldus De Sutter.