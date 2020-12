Liveblog: Groot-Brittannië begint vandaag met vaccineren, "het is V-day"

Groot-Brittannië begint vandaag met de vaccinatie tegen het coronavirus. De Britten hebben 40 miljoen dosissen besteld van het vaccin van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer en het Duitse BioNTech. Het is het eerste land in Europa dat mensen zal inenten met dat vaccin.

"Het is V-day", kondigde de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock gisteravond aan. "Het is een heel positieve dag voor ons allemaal. Maar we zijn er nog niet, en daarom is het belangrijk dat we ons aan de regels houden terwijl we de vaccinatiecampagne uitrollen. Hoe dan ook is dit een belangrijke stap voorwaarts. Er is licht aan het einde van de tunnel."