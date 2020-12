Gent gebruikt opnieuw lokfietsen om fietsdieven te pakken: "Op 9 dagen tijd 4 dieven gepakt"

De lokfiets werd vroeger al ingezet, maar door technische problemen met het opsporingssysteem lag het gebruik even stil. De fietsen konden niet snel gemaakt worden want de hersteldienst was dicht tijdens de lockdown. "Sinds begin november werkt alles opnieuw, met succes want op 9 dagen tijd is de fiets 5 keer gestolen en hebben we 4 van de dieven kunnen vatten", zegt Matto Langeraert van de Gentse politie.