Meer jongeren met een migratie-achtergrond van buiten de Europese Unie stromen door naar het hoger onderwijs

De onderzoekers keken ook naar de studie-oriëntering in het secundair onderwijs. Meer dan 8 op 10 kansarme jongeren komen vóór hun 15 jaar in het TSO of BSO terecht, terwijl omgekeerd meer dan 8 op 10 van de kansrijkste jongeren in het ASO zitten.

Toch merkten de onderzoekers tussen 2003 en 2015 een lichte verschuiving: méér kansarme jongeren belanden in het ASO, en méér kansrijken kiezen voor het TSO of BSO.