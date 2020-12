Meerjarenbegroting Mechelen: corona kostte stad al ruim 17 miljoen euro, afbouw schulden vertraagd

Er zullen onder meer voet- en fietspaden aangepakt worden en straten heraangelegd worden. Ook van de vernieuwing van enkele stadswijken wordt er werk gemaakt.

Corona werkte ook inspirerend bij het maken van onze keuzes, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD): "Er komen ook heel wat uitdagingen naar boven. Er is een bewuste keuze gemaakt om bijvoorbeeld extra te investeren in het deeltijds kunstonderwijs. Ook voor sportinfrastructuur gaan we bijkomende middelen vrijmaken. En natuurlijk ook voor groen in de stad. Dat is toch heel belangrijk hebben we de voorbije maanden vastgesteld."

Op het vlak van veiligheid wordt het aantal trajectcontroles uitgebreid. Bij de Mechelse politie komt er ook een sluikstortcel. Ze krijgen ook camera's om sluikstorters op heterdaad te kunnen betrappen.