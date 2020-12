Mexicanen worden overgevlogen naar België om drugs te maken: "Ze hebben ervaring voor 100 procent zuivere crystal meth"

Het eerste methlab in ons land werd begin 2018 ontdekt, in de Antwerpse gemeente Vorselaar, aldus Knack. "Maar ook in Limburg zijn verschillende methlabs gevonden, meestal in de grensstreek," zegt Clerix.

Want heel vaak is er een link met Nederland. Daar zijn er dit jaar alleen al 32 labs ontdekt, blijkt nog uit onderzoek van Knack en Le Soir. Het laatste lab dat daar ontdekt werd, was nog geen tien dagen geleden in Westdorpe, slechts op enkele kilometers van de Belgische grens. En opvallend: speurders troffen er ook enkele Mexicanen aan.