Minder goederen en klanten in kringwinkels door coronamaatregelen

Een week na de heropening van de kringwinkels loopt het brengen van goederen nog wat stroef, merken ze ook bij de kringloopwinkel in Turnhout. Al komen de klanten stilaan terug. “ Wij hebben altijd een publiek gehad dat het winkelen in de kringwinkel ziet als een uitstap. Ze komen voor een langere tijd langs, wat normaal is, want het is een ontdekkingstocht”, zegt David Verheyden van de Kringloopwinkel in Turnhout. “Dat is natuurlijk in strijd met de regel dat we maar een halfuur per winkel mogen spenderen. Mensen gaan dan na een halfuurtje naar buiten en komen daarna weer verderwinkelen.”

Ondanks het moeilijke jaar, steunen de kringwinkels toch verschillende goede doelen. Zo heeft de kringwinkel van Turhout speelgoed dat niet kon verkocht worden tijdens de coronasluiting weggeschonken aan kwetsbare gezinnen.