Minderheden en rolstoelgebruikers structureel gediscrimineerd op Antwerpse huurmarkt

De resultaten tonen volgens de onderzoekers zwart op wit aan dat vastgoedmakelaars in Antwerpen significant minder kandidaten met een niet-Belgische naam uitnodigden voor een plaatsbezoek dan kandidaten met een Belgisch klinkende naam.

Bij mannen van niet-Belgische origine was de nettodiscriminatiegraad 19 procent, bij vrouwen 15 procent. Rolstoelgebruikers werden zelfs in 36 procent van de gevallen gediscrimineerd. Niet alleen vinden die laatsten zeer moeilijk een woning die ze kunnen huren, vaak zien makelaars ook de wettelijk beschermde "redelijke aanpassingen" die de huurkandidaten indien nodig op eigen kosten willen doen niet zitten. Opvallend is ook dat mannen in het algemeen vaker werden uitgenodigd dan vrouwen.