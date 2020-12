Nederlanders krijgen geen kerstversoepeling: maximaal 3 mensen op bezoek en de horeca blijft dicht 

Er was vandaag in Nederland enige opschudding over een interne nota van het ministerie van Economische Zaken, waarin een analyse werd gemaakt van de mogelijke effecten van een heropening van cafés en restaurants. RTL Nieuws kon die nota inkijken en kwam daarmee naar buiten. Verrassend genoeg was de conclusie dat de heropening van de horeca de verspreiding van het virus eerder zou kunnen afremmen dan bevorderen. Anders gezegd: als cafés en restaurants weer de deuren mochten openen, dan zou dat eerder gunstig dan nadelig kunnen uitpakken. De redenering is dat mensen beter in veilige covid-zekere omstandigheden op restaurant kunnen gaan, dan dat ze bij elkaar thuis over de vloer komen waar ze de corona-regels makkelijker vergeten of aan hun laars lappen.

Dat bericht klonk de sectorfederatie Koninklijke Horeca Nederland als muziek in de oren. Ze liet weten dat de cafés en restaurants "morgen al" weer open zouden kunnen gaan, en dat die een "deel van de oplossing" konden zijn.

Toch gaf de regering-Rutte wat betreft de horeca geen krimp. Het aantal opnames in de afdelingen intensieve zorgen ligt nog te hoog om daaraan te kunnen denken, zei Rutte. Over de interne nota liet de regering weten dat het document "niet de lijn van het kabinet" weergeeft. Minister van Economische Zaken Wiebes noemde de analyse in de nota "onvoldragen".