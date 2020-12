Nieuwe burgemeester Sint-Pieters-Leeuw legt eed af: "Iedereen mag me bellen"

Vanaf 1 januari 2021 gaat kersvers burgemeester Jan Desmeth aan de slag in Sint-Pieters-Leeuw. Al is zijn werkplek niet echt nieuw, momenteel is hij er eerste schepen met de bevoegdheden welzijn, mobiliteit en cultuur. Als burgemeester wil hij zich ook inzetten voor het groen in de gemeente. "Ongerepte natuur die bouwgrond is, zal niet zomaar aangesneden worden. Die boodschap gaan we meegeven aan projectontwikkelaars. We hebben ook net beslist om 6,4 hectare woonzone om te zetten naar landbouwgebied. Daar willen we op verder gaan, ook al is de druk heel hoog om nieuwe woningen te bouwen."