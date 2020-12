Noord-Limburgse gemeenten aan de top in darmkankerscreening

Voorkomen is beter dan genezen, ook voor darmkanker. En blijkbaar doen heel veel Noord-Limburgers een preventieve test. Alle Vlamingen tussen de 51 en 74 jaar krijgen zo'n gratis test toegestuurd. En vooral de inwoners uit Noord-Limburg sturen dan ook effectief een staaltje met hun stoelgang op om te laten controleren.

Bocholt is de absolute koploper met bijna 68% teruggestuurde tests. Ook Kinrooi en Hamont-Achel scoren hoog. Het Vlaamse gemiddelde is maar 51%. Dokter Luc Colemont: "Ik weet dat gemeentebesturen daar ook heel wat acties voor doen. Ik ben daar ook al één of twee keer gaan spreken, misschien is dat ook een factor."

Als ruim de helft meedoet, is er ook een kleine helft die dat niet doet. Dokter Colement roept ook hen op: "Doe de test, die kan levens redden." En die test is niet moeilijk om zelf te doen, zegt hij. "Het is eigenlijk poepsimpel, namelijk met een klein borsteltje in de stoelgang gaan". Het is niet het meest aantrekkelijke onderzoek, maar zo'n test doen is wel belangrijk.