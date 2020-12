Onderzoekers identificeren 203 genen die mee de vorm van onze gezichten bepalen

Het team gebruikte twee datasets: een uit het Verenigd Koninkrijk met 3.566 personen en een uit de Verenigde Staten met 4.680 personen. Van alle individuen in de datasets waren gedetailleerde 3D-foto's van het gezicht én het volledige DNA beschikbaar.

Op de 3D-beelden plaatsten de onderzoekers meer dan 7.000 puntlocaties met behulp van een gerasterd masker dat digitaal werd uitgerekt om het aan te passen aan de gezichtscontouren van elk individu.

Daarna verdeelden de onderzoekers het gezicht onder in 63 segmenten op basis van data over de relaties tussen bepaalde gezichtsgebieden. Zo konden ze variaties in kleine subsets van het gezicht bekijken.

De onderzoekers wisselden af tussen de twee datasets om genetische locaties te vinden die geassocieerd zijn met gelaatskenmerken. Als ze die in de twee onafhankelijke datasets vonden, was dat een belangrijke bevestiging en ze hielden alleen de genetische locaties over die gelijkaardige associaties hadden in beide datasets.

Op die manier identificeerden ze uiteindelijk 203 genetische locaties die relevant zijn voor de gezichtsstructuur. Daarvan werden er 89 al eerder geïdentificeerd in andere studies ,waarbij ofwel dezelfde gegevens werden gebruikt ofwel met onafhankelijke data werd gewerkt. De onderzoekers identificeerden ook 61 locaties die al toegeschreven waren aan gezichtsafwijkingen bij mensen of muizen maar die nog niet op deze manier bevestigd waren. Ten slotte vonden ze ook 53 locaties die volledig nieuw waren.

"De aanvullende epigenetische gegevens toonden aan dat de genetische regio’s die we identificeerden, tot uiting komen in cellen die relevant zijn voor craniofaciale ontwikkeling", zo zei Indencleef. Het feit dat de geïdentificeerde genen tot expressie komen - actief zijn - in cellen die verband houden met de ontwikkeling van het gezicht is een belangrijke eerste bevestiging. Hun exacte functie moet nu wel nog bevestigd en voort onderzocht worden, zei doctor Indencleef van het Departement Elektrotechniek.

"In dit onderzoek is het van cruciaal belang om samen te werken om gezamenlijk meerdere datasets te analyseren en daarbij geavanceerde analysetechnieken te gebruiken", zei professor Peter Claes, hoofddocent ingenieurswetenschappen en menselijke genetica, en hoofd van het Laboratorium voor Beeldverwerking in Genetica. Hij bedacht de methode voor de 3D-analyse.