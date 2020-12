Ongeruste ouders willen verkeersveilige schoolomgevingen in Tessenderlo

Sinds de eerste lockdown is de fiets nog belangrijker geworden als vervoersmiddel. Na die lockdown werd het drukker in de Looise schoolomgevingen, aan de Russelenberg, Kerkstraat, Diesterstraat en Stationsstraat. Volgens de ouders is de verkeerssituatie in het centrum onduidelijk en ze vrezen dat er vroeg of laat een zwaar ongeval gebeurt.