Oost-Vlaamse handelaars blijven ook na lockdown online verkopen

De grootste dreiging voor de lokale handelaars komt van internationale webshops. “Er wordt voor meer dan 8 miljard euro gekocht bij online giganten" legt Vermeiren uit. "Dat geld vloeit rechtstreeks naar het buitenland, zoals bedrijven uit de Verenigde Staten of China. De lokale economie wordt er niet mee gesteund of er komen ook geen jobs bij in bedrijven hier. Het is belangrijk om bewuster en lokaler te kopen, ook online." Daarom roept UNIZO december uit tot de 'winkelhiermaand'. Met deze campagne willen ze lokale handel nog meer stimuleren.