Vanaf eind 2023 met de nachttrein van Brussel naar Berlijn? Plannen voor nieuwe "Trans Europe Express" worden concreet

De samenwerking tussen de spoorwegmaatschappijen is een belangrijke stap richting de eerder al aangekondigde heroprichting van de Trans Europ Express. Het doel is steden over heel Europa met elkaar te verbinden met een netwerk van hogesnelheidstreinen en nachttreinen zonder dat er extreem veel extra geïnvesteerd zou moeten worden in infrastructuur. Het originele Trans Europ Express-netwerk werd in 1957 gelanceerd. Maar de luxueuze treinen die vooral door zakenlui gebruikt werden, zijn sinds midden jaren 80 uit het aanbod verdwenen. Tegen 2025 wil de Duitse regering het netwerk opnieuw op poten hebben.