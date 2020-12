President Wit-Rusland niet welkom op Olympische Spelen

Het IOC weert ook twee andere hoogwaardigheidsbekleders van het nationale olympisch comité van Wit-Rusland, onder wie Lukashenko's zoon Viktor, die vicevoorzitter is. "Het IOC is tot de conclusie gekomen dat de huidige leiders in Wit-Rusland de atleten niet voldoende hebben beschermd tegen politieke discriminatie binnen het nationaal olympisch comité, de sportbonden en de sporten zelf", verduidelijkte IOC-voorzitter Thomas Bach.

In Wit-Rusland zijn er al maandenlang protesten aan de gang tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen in augustus. De 66-jarige Lukashenko won die met liefst tachtig procent van de stemmen, maar volgens de oppositie werd er op grote schaal gesjoemeld. Voor hen is burgerrechtenactiviste Svetlana Tichanovskaya de nieuwe leider van het land. De autoriteiten hebben met geweld opgetreden tegen de oppositiebeweging en veel burgers zijn gevangengezet. De democratiebeweging roept al weken op tot het stoppen met politiegeweld tegen vreedzame demonstranten, het aftreden van "de laatste Europese dictator", de vrijlating van alle politieke gevangenen en nieuwe verkiezingen.

Voorlopig stopte het IOC alle financiële bijdragen aan het olympisch comité van Wit-Rusland. De betalingen aan de atleten voor de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio en de Winterspelen van 2022 in Peking gaan wel door. Die gaan rechtstreeks naar de atleten. Ook het voor 2021 geplande wereldkampioenschap ijshockey, met Wit-Rusland als medegastheer, staat ter discussie. Volgens Bach heeft de wereldijshockeybond IIHF een procedure gestart tegen het hoofd van de Wit-Russische bond.