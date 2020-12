Raad van State verwerpt verbod op erediensten: "Er moet opnieuw iéts mogelijk worden"

Begin november ging ons land opnieuw in "een gedeeltelijke lockdown" om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Een van de maatregelen was een verbod op erediensten. Enkel huwelijken en uitvaarten mogen nog plaatsvinden, in zeer beperkte kring. De maatregel was oorspronkelijk van kracht tot en met 13 december, maar dat werd van tafel geveegd op 28 november. Toen werden de maatregelen verlengd tot 15 januari volgend jaar.