Restaurants en traiteurs nu al overvraagd voor kerstmenu's

Het mag een kleine troost zijn voor de horecasector: tijdens de eindejaarsperiode zullen heel wat zaken die afhaalmaaltijden voorzien het druk hebben. De reservaties voor kerstmenu's lopen nu al vlot binnen. Filip Vanheusden, zaakvoerder van 't Borrelhuis en Kwizien in Hasselt en voormalig voorzitter van Horeca Vlaanderen, voelt de stijging in beide zaken. "De vraag is dit jaar groter dan ooit. Daartegenover is het aanbod ook wel heel groot", benadrukt Vanheusden. "Heel wat restaurants bieden zo'n kerstmenu aan. Vooral de ietwat chiquere zaken doen goede zaken tijdens de eindejaarsperiode."

Ook bij Domein Marnsil in Batsheers en bij de restaurant De Slagmolen in Oudsbergen is de grote vraag te merken. Toch besloten de uitbaters van De Slagmolen om tijdens eindejaar de deuren niét te openen. "Dat is elk jaar ons verlofmoment, en ook nu willen we er even tussenuit. Toch krijgen we heel vaak de vraag binnen of we kerstmenu's aanbieden. We moeten dus heel wat mensen teleurstellen."