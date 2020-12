Sint-Niklaas laat Nonkel Jules schitteren voor Kerst

Een paar weken geleden vroeg Julien De Dauw uit Sint-Niklaas of een stad of gemeente zijn spar niet zou willen omhakken en op een openbare plaats versieren voor Kerstmis. De boom werd indertijd geplant als eerbetoon aan zijn overleden schoonbroer Jules. Vele jaren versierde Julien de boom voor de feestdagen, maar de laatste jaren kan hij dat niet meer. Hij en de buren vreesden ook dat de boom zou omvallen. Hij is 12 meter hoog en staat er al 30 jaar.

Het zou mooi geweest zijn mocht de boom in Sint-Niklaas op de Grote Markt hebben gestaan, maar de stad besliste anders. Ze liet nakijken of de boom nog stabiel was. Dat bleek in orde en nu hebben medewerkers van de stad er lichtjes in gehangen. Daar kwam een hoogtewerker aan te pas. De boom is ook versierd met kerstballen en buren mogen er kaartjes met wensen in hangen.

Julien is gelukkig. Buren brengen grote bollen om in de boom te hangen en schrijven spreuken op de kaartjes. Er komt volk kijken naar Nonkel Jules die schittert als nooit tevoren.