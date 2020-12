Sint-Truiden zamelt geld in voor kerstmaaltijden voor kansarmen: "Door corona hebben ze het extra moeilijk"

"Ook op winterse dagen zorgen we voor elkaar", gaat Heeren verder. "Dat is onze slogan." Wie een kerstbal koopt, kan die ook droppen in een grote urne op de Grote Markt. "Het zijn mooie licht roze en licht grijze kerstballen. Ze zijn te koop bij de verschillende handelaars in onze stad. Ze staan daar op de toog. En ik hoop dat het hele bakje hier tegen Kerstmis gevuld is."