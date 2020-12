Talbot House in Poperinge is weer open en baadt in Britse nostalgische kerstsfeer

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Poperinge in handen van de Britten. In 1915 richtten Neville Talbot en Philip "Tubby" Clayton er een clubhuis op. De 2 aalmoezeniers deden iets uitzonderlijks: ze sloopten de barrières tussen rangen en standen die in hun thuisland zo belangrijk waren. Talbot House werd een "Every man's club". Iedereen was er welkom. Soldaten kwamen er samen voor een kopje thee, om te praten, een boek te lezen en er werd ook gezongen en gemusiceerd. Talbot House werd na de oorlog voor Poperinge wat de Last Post voor Ieper is: een plaats om na te denken over vroeger en te hopen op betere tijden.