Voorstel N-VA van tafel geveegd: proces over aanslagen van 22 maart 2016 komt wel degelijk voor assisen

Een voorstel van N-VA om terreurprocessen in de toekomst voor de correctionele rechtbank te laten plaatsvinden, is weggestemd. De partij wilde met het voorstel vermijden dat het proces over de aanslagen in Brussel voor assisen moest komen, maar vond geen meerderheid. "De meeste Vlaamse partijen waren voor, maar toen was er een regering een keerden ze hun kar", reageert N-VA kamerlid Kristien Van Vaerenbergh die het voorstel indiende.