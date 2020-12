Toch nog een klacht bij het Hooggerechtshof: Texas vecht de resultaten aan in vier staten waar Joe Biden won

Overigens was dinsdag 8 december de dag waarop de staten met de certificatie van hun verkiezingsresultaten klaar moesten zijn. Maandag 14 december komt het kiescollege samen, en wanneer staten "zes dagen voor de vergadering van het kiescollege" hun resultaten gecertifieerd hebben, moeten die als definitief worden beschouwd. Het is de dag waarop de uitslag veilig wordt gesteld, de zogenaamde "safe harbor"- of "veilige haven"-dag. Dat is zo bepaald in de federale wetgeving op de presidentsverkiezingen.

De meeste staten zijn inderdaad klaar met de certificatie, ook de strijdstaten die Joe Biden aan zijn overwinning hebben geholpen. Enkel in Wisconsin is de procedure nog niet helemaal rond, omdat daar nog een rechtszaak gaande is. Hoe dan ook zal Biden, op basis van de nu gecertifieerde uitslagen, een meerderheid halen in het kiescollege: zonder Wisconsin heeft hij er 296, mét haalt hij er 306.

De meeste juristen én politieke waarnemers in de VS gaan er dan ook van uit dat de strijd nu helemaal gestreden is en dat Biden zonder enige twijfel de volgende president wordt. Toch hangt er nog een kleine schaduw over het hele proces, omdat het niet volledig valt uit te sluiten dat Republikeinse vertegenwoordigers in het Congres op 6 januari alsnog verzet aantekenen. Dan moeten het Huis van Afgevaardigden en de Senaat de door het kiescollege doorgestuurde resultaten op hun beurt tellen en aannemen. Last minute-manoeuvers zouden hoogst ongebruikelijk (en volgens de meeste juristen hoogst ongegrond en ongepast) zijn, maar in het tijdperk van president Trump is niets onmogelijk.