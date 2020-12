Politie Dilbeek breidt uit met 8 agenten: "Interventies zijn met een derde gestegen"

"We krijgen veel hulpvragen, of vragen om coronatoezicht. Maar we doen ook andere interventies voor verdachte situaties of voertuigen", zegt korpschef Arnoud Vermoesen. "Ook de werking van de buurtinformatienetwerken slorpt veel van onze tijd op. We sensibliseren mensen om de politie te bellen of het algemeen noodnummer 112, wanneer ze iets verdachts zien."



Hoewel er een hogere werkdruk is, wil dat niet zeggen dat de criminaliteit gestegen is. "Maar wel de bevolkingsgroei", benadrukt de korpschef, "en dus ook de hulpvragen." Met de nieuwe acht collega's kan de politie van Dilbeek ook elke nacht met twee ploegen patrouilleren."