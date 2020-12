Universiteiten en hogescholen blijven al zeker tot eind februari in code rood

De beslissing is genomen omdat er op dit moment nog steeds voorzichtigheid is geboden, klinkt het. "Veel studenten en docenten hoopten op een snellere versoepeling, maar we willen geen jojo”, zegt Weyts. “Als we te snel versoepelen, dan moeten we die versoepelingen waarschijnlijk snel weer terugschroeven. Het is beter om nog wat langer op de tanden te bijten, zodat we dan daarna duurzaam kunnen versoepelen. De situatie is op dit moment nog altijd precair”.