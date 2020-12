Vlaamse overheid lanceert geluksdriehoek om aan eigen geluk te werken

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft daarom alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk verzameld - wat het is en hoe je eraan kan werken - in een geluksdriehoek. De driehoek bestaat uit drie bouwstenen: je goed omringd voelen, je goed voelen en jezelf kunnen zijn. Bij iedere bouwsteen horen drie vragen die je uitnodigen om na te denken, zoals: wat vind jij belangrijk in je leven? en hoe beteken jij iets voor anderen?

Lees verder onder de afbeelding van de geluksdriehoek: